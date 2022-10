Marcas ‘rasgam’ contratos com Kanye West

“A Balenciaga já não tem nenhuma relação nem planos para projetos futuros relacionados com este artista”, anunciou a empresa através de um comunicado.



Kanye West já está a pagar bem caro pelas publicações antissemitas que fez recentemente na rede social Twitter. Depois de ter escrito que o colega Sean ‘Diddy’ Combs era controlado pela comunidade judaica, de ter ameaçado os judeus e de ter utilizado uma camisola na Semana da Moda de Paris com um estampado a dizer ‘White Lives Matter’ [‘Vidas Brancas Importam’], a marca de luxo Balenciaga, que colabora há muitos anos com o rapper, anunciou a rescisão do contrato.“A Balenciaga já não tem nenhuma relação nem planos para projetos futuros relacionados com este artista”, anunciou a empresa através de um comunicado.

Uma decisão que vai custar milhões de euros a Kanye West, de 45 anos. É que o ex-marido de Kim Kardashian tem um património de cerca de 202 milhões de euros, resultantes, sobretudo, das parcerias comerciais com as marcas, entre as quais Balenciaga, Gap e Adidas. Além das duas primeiras já terem anunciado o corte de relações com Kanye West - a Gap cancelou o contrato no verão -, também a Adidas já revelou que está a ponderar cortar relações com o polémico músico.