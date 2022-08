Marcelo de férias no Algarve rodeado de amigos

Chegou sozinho a Tavira mas os dias foram passados ao lado de amigos. Foram assim as férias no Algarve do Presidente da República, que aproveitou para descobrir a beleza da Ria Formosa.Segundo o CM apurou, Marcelo Rebelo de Sousa ficou instalado no Hotel Vila Galé Albacora e todos os dias ia de barco para uma praia diferente. Num deles foi até à praia da Ilha de Tavira."O meu neto foi ter com ele e convidou-o para jantar e ele aceitou", recordou ao CM Gil Marques, do restaurante Ilha Formosa, que descreve o Chefe de Estado como "uma pessoa simples e muito simpática".