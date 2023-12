Marcelo Rebelo de Sousa comemorou esta terça-feira o seu 75.º aniversário. No entanto, acabou por ser um dia "normal". De manhã, o Presidente da República esteve na Nova Medical School, no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, onde foram apresentados os dados do estudo PORTHOS, onde foram debatidos os caminhos para a melhoria da gestão da insuficiência cardíaca em Portugal.









