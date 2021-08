Marcelo Rebelo de Sousa volta a Santiago de Compostela

O Presidente da República demonstrou esta segunda-feira, mais uma vez, a sua fé católica, ao percorrer o conhecido caminho de Santiago de Compostela, em Espanha.Segundo a TVI, Marcelo Rebelo de Sousa fez dois percursos a pé, num total de vinte quilómetros. Marcelo, de 72 anos, começou pelo percurso que cruza o rio Minho, entre Valença e Tui, de manhã. Durante esse percurso, o Chefe de Estado optou por uma postura mais discreta e foi acompanhado por dois elementos do seu corpo de segurança.De seguida, Marcelo Rebelo de Sousa continuou o percurso mas no seu carro pessoal, tendo abandonado a viatura nos últimos quilómetros antes da catedral de Santiago de Compostela.Nesses últimos passos, o Presidente da República encontrou vários peregrinos, com quem tirou as habituais ‘selfies’.Já no interior da igreja, Marcelo tirou outra fotografia, com o altar principal em destaque, seguindo-se alguns minutos para rezar. Após o momento de oração, iniciou a viagem de regresso a Portugal, de automóvel. Como manda o protocolo, as autoridades espanholas foram informadas da presença da primeira figura do Estado português no seu território.De recordar que esta foi a terceira vez que Marcelo Rebelo de Sousa, católico assumido, decidiu realizar a peregrinação até Santiago de Compostela.n