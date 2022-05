Marco Costa pede namorada em casamento no concerto de Nininho Vaz

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por marcocosta22 (@marcocosta22)

O ex-concorrente do Big Brother Famosos Marco Costa pediu a namorada, Carolina Pinto, em casamento no sábado à noite, durante o concerto do cantor Nininho Vaz Maia, que se realizou no Coliseu de Lisboa.Marco Costa, também conhecido pelos seus dotes na cozinha, subiu ao palco, num momento combinado com o cantor, para fazer o pedido. "Ela disse: Sim. a minha noiva é lindaaaa. Amo-te", escreveu numa publicação na sua conta de Instagram.Já a noiva, Carolina Pinto, publicou uma fotografia onde é possível ver o anel oferecido por Marco. "Eu disse SIM! Diria mil vezes SIM", escreveu.