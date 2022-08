Só no próximo dia 24 de agosto Marco Paulo ficará a saber se está definitivamente afastado de qualquer situação oncológica. Apesar de as análises ao sangue realizadas na terça-feira terem revelado valores satisfatórios, só com um "check-up total", daqui a 13 dias, é que o cantor saberá se estão debeladas as metástases que lhe foram diagnosticadas recentemente num pulmão.

