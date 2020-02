Marco Paulo luta contra novo cancro: "Já foi operado e tumor está localizado"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mais de 20 anos depois de ter vencido uma dura batalha contra o cancro do cólon, Marco Paulo volta a enfrentar a doença, agora na mama – algo extremamente raro nos homens e que afeta apenas 1 por cento do sexo masculino. Segundo oapurou, o cantor, de 75 anos, soube que estava doente em dezembro e já passou o aniversário (a 21 de janeiro) a lutar contra o cancro na mama."Foi operado com sucesso para a remoção do tumor ...