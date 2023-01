"Magoado", "triste" e "chateado". É assim que Marco Paulo se tem sentido com as críticas de que tem sido alvo praticamente desde o início da sua apresentação, na SIC, do programa gravado em sua casa, ‘Alô Marco Paulo’. As críticas subiram de tom a 21 de janeiro, dia de aniversário do artista, em que este esteve em dose dupla na antena do canal de Paço de Arcos, com o seu programa e um especial ‘Alta Definição’, sendo acusado de exposição excessiva.









