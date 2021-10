"Que saudades eu tinha de vocês. Só Deus e Nossa Senhora sabem o quanto estou feliz por estar aqui. Se não fossem vocês eu não existia.” Foi desta maneira que Marco Paulo cumprimentou o público e deu início, na noite de sábado, ao concerto no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Um ‘recomeço’ na vida do cantor, que nos últimos dois anos esteve afastado dos palcos, a lutar novamente contra um cancro.