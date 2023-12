O ano de 2023 termina com uma notícia amarga para Marco Paulo. Segundo a ‘TV Guia’, o cantor enfrenta um novo problema de saúde depois de lhe sido diagnosticadas metástases no fígado. A descoberta acontece enquanto Marco Paulo ainda batalha contra um tumor no pulmão (desde 2022).



Ao CM, o cantor contou que o diagnóstico surgiu há cerca de quinze dias, após a realização de um exame.









Ver comentários