Marcos Pinto, de 44 anos, está de saída da CNN Portugal/TVI. O CM sabe que o jornalista já chegou a acordo com a Media Capital e deverá abandonar a empresa até final do ano. Com a saída de mais uma das principais caras dos canais de Queluz de Baixo, passam para cerca de 50 as saídas de profissionais ligados à Informação durante a direção de Nuno Santos - curiosamente, a CNN Portugal fez dois anos a 21 de novembro.









