Pouco depois da seleção portuguesa ter sido eliminada do Mundial do Qatar, já Margarida Corceiro consolava João Félix através das redes sociais.



“Não mereciam. Não merecias. És o nosso orgulho”, escreveu a atriz na legenda de uma fotografia em que se via o avançado português cabisbaixo ainda no relvado e de mão no rosto.









