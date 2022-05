Envolvimento com Pedro Porro? Margarida Corceiro desmente e diz estar “escandalizada”

Margarida Corceiro utilizou as redes sociais para desmentir qualquer envolvimento com Pedro Porro, jogador do Sporting. Em causa está um vídeo, amplamente partilhado, onde é, alegadamente, vista com o espanhol em clima de grande intimidade durante uma festa após o jogo dos leões com o Santa Clara.

"Estou escandalizada", ironizou a modelo e atriz, que é namorada de João Félix, ex-jogador do Benfica. A filmagem levantou a suspeita de uma eventual traição nas redes sociais.

Mas que poucas vergonhas são estas, @Pedroporro29_ ? Estou escandalizada. https://t.co/6N9JkssQIp

— Magui (@magui_corceiro) May 15, 2022

Num outro vídeo, gravado horas antes, é possível ver Porro a entregar a sua camisola a Margarida Corceiro no final do jogo, num gesto criticado por alguns adeptos do próprio clube, já que é possível ver muitas crianças a pedir a 'prenda' que acabou nas mãos da atriz.