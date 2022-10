Apaixonadas pelo universo fantástico da Disney e aproveitando uma pausa nos compromissos profissionais, Margarida Corceiro e April Ivy viajaram juntas para Paris e passaram um dia de pura diversão na Disneyland.









As amigas foram partilhando alguns dos melhores momentos com os seguidores das redes sociais, e não resistiram a posar com orelhas da Minnie. “A Disneyland é sempre uma boa ideia”, escreveu a atriz da TVI, sendo corroborada pela cantora. “Teremos sempre a Disney.”

Vestidas de forma descontraída, a atriz e a cantora mostraram-se divertidas entre as animações do parque temático.





A amizade entre Margarida Corceiro e April Ivy tornou-se mais forte devido ao facto de ambas fazerem várias viagens para apoiarem a seleção nacional e assistiram juntas, nas bancadas, aos jogos. Magui, como é tratada pelos amigos, namora com o futebolista João Félix. Já April Ivy manteve um relacionamento até ao verão do ano passado com Rúben Dias, também internacional português. A verdade é que a relação entre as duas se intensificou e estão inseparáveis nos tempos livres.