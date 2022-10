Comecemos por João Félix: entrou a três minutos do fim do jogo em casa do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen (2-2), pediu para marcar o penálti que poderia desempatar a partida no último minuto e o colega escolhido pelo treinador, Diego Simeone, falhou - com o dramatismo a ser maior com uma recarga ao poste e outra com a bola a bater nos pés de um jogador.









