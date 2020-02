Margarida Corceiro em lágrimas com traição de João Félix

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Margarida Corceiro não perdoou o deslize de João Félix e acabou tudo com o jogador. Um dia depois de a médica espanhola Arancha ter divulgado uma troca de mensagens em que o futebolista a convidava para ir a sua casa e, entre outras coisas dizia ‘só te quero a ti, bebé’, a atriz não perdeu tempo e, em lágrimas, apagou todas as fotos com o craque nas redes sociais, revelando que o amor chegou ao fim.Já o jogador,...