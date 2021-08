Margarida Corceiro mostra obras da nova mansão

A vida sorri a Margarida Corceiro, de 18 anos, que tem cada vez mais sonhos realizados. Depois de ter comprado a primeira casa sozinha, a jovem atriz está em êxtase total com a nova propriedade da família, que está a ser construída na zona de Santarém. Nas redes sociais, partilhou algumas imagens do espaço, cujas obras já entraram na reta final.A nova mansão do clã Corceiro dispõe de uma vista majestosa sobre a região e tem piscina exterior de grandes dimensões. A propriedade tem várias assoalhadas e mais do que um piso. Para evitar especulações, Margarida esclareceu: “É a casa da minha família (pai, mãe, irmã)! Não, não há novidades! Relaxem.”