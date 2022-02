Margarida Corceiro, de 19 anos, entrou no espírito do Dia dos Namorados (que se celebra hoje) e espalhou amor e sensualidade nas redes sociais. A artista vestiu-se a rigor para uma campanha publicitária e arrasou com lingeries rendadas que lhe assentam na perfeição e realçam as curvas.A atriz da novela ‘Quero é Viver’, da TVI, aproveitou ainda a oportunidade para apelar ao amor próprio e ao amor entre amigos e família.