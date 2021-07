A relação de Margarida Corceiro e João Félix volta a estar no centro da polémica. A tensão instalou-se na rede social Twitter depois de ter sido divulgado um vídeo íntimo, que mostra um rapaz e uma rapariga loira a terem relações sexuais numa casa de banho. As semelhanças entre a jovem em questão e a atriz da TVI levantaram rumores de que esta teria traído João Félix, com o vídeo a tornar-se viral.