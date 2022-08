Aainda sem projetos em televisão depois de ter acabado de gravar ‘Quero é Viver’, na TVI, Margarida Corceiro, de 19 anos, quer aproveitar esta pausa ao máximo. Depois de uns dias no Algarve com amigas, a atriz voltou para Ibiza, Espanha, onde já tinha estado no mês passado com o namorado, João Félix.









