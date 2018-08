Após cinco anos separados, divórcio continua por assinar.

01:30

Foi em 2013 que Margarida Pinto Correia e Luís Represas puseram fim a uma longa união, mas passados cinco anos o divórcio continua por assinar. Por isso, no início do mês a diretora de Inovação Social da Fundação EDP deu entrada com um pedido de "divórcio sem consentimento do conjugue" no Tribunal de Família e Menores de Lisboa.