Margarida Vila-Nova apoia-se nos amigos durante o funeral do pai

Margarida Vila-Nova despediu-se esta quinta-feira do pai, o produtor de cinema e televisão Pedro Martins, que morreu na terça-feira, após uma longa luta contra doença prolongada. A atriz contou com a força dos amigos mais próximos no derradeiro adeus, que aconteceu no Cemitério dos Olivais, onde Pedro Martins, de 64 anos, foi cremado.



Antes, o corpo do antigo sócio da produtora SP Filmes esteve a ser velado na Basílica da Estrela, em Lisboa, por onde passaram muitas personalidades ligadas ao mundo da representação como Dina Félix da Costa, Patrícia Vasconcelos, Madalena Brandão e tantos outros nomes que trabalharam não só com Margarida mas também com o produtor.





Num momento de muita dor, Margarida Vila-Nova usou as redes sociais para deixar uma mensagem de homenagem ao pai: "A morte é apenas a curva da estrada, Morrer é só não ser visto", partilhou, recorrendo a um poema de Fernando Pessoa.