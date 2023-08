Margot Robbie escreveu uma carta ao realizador da telenovela australiana, onde se estreou, a pedir trabalho e repetiu a façanha com Quentin Tarantino, por causa de ‘Era uma vez em... Hollywood’ (2019), e conseguiu o papel de Sharon Tate, a modelo e atriz casada com Roman Polanski, assassinada pela seita de Charles Manson quando esperava um filho do realizador.









