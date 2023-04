Maria Botelho Moniz chorou no programa ‘Dois às 10’, da TVI, e voltou a chorar no mesmo canal, em entrevista com Manuel Luís Goucha, na terça-feira, em reação a uma crónica de opinião publicada por Alexandre Pais no ‘CM’, há uma semana. No texto, é descrita como uma "mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características".









