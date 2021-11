João Mário (21 anos), do FC Porto, contou, esta quarta-feira à noite, com o apoio especial da namorada, Maria Carolina, no jogo contra o Liverpool. De resto, a jovem tem sido um dos pilares do craque para vingar na carreira.Nas redes sociais, Maria Carolina, que está a tirar o curso de prótese dentária, publica alguns registos em biquíni e o futebolista faz questão de deixar-lhe rasgados elogios.