Maria Cerqueira Gomes anseia por novo amor após desilusões do passado

No auge da carreira profissional com três projetos em antena - ‘Conta-me’, ‘Em Família’ e ‘O Amor Acontece’ - Maria Cerqueira Gomes, de 36 anos, vive tempos difíceis no campo pessoal, nomeadamente no que respeita ao amor. Separada desde o verão de 2019, a apresentadora precisou, numa primeira fase, de estar sozinha e reavaliar toda a sua dinâmica. Deixou as manhãs da TVI em março de 2020 e rumou ao Porto de forma definitiva, dedicando-se por inteiro aos filhos Francisca, de 18 anos, fruto da primeira relação com o piloto Gonçalo Gomes, e João, de 3 anos, fruto do último romance com o empresário António Miguel Cardoso.Volvido mais de um ano como solteira, Maria mostra-se preparada para dar uma nova oportunidade ao amor, mas por enquanto mantém algumas reticências. "A Maria gostava muito de voltar a ser feliz. De alguma forma, gostava de ver a sua vida encaminhada até porque tanto o António como o Gonçalo já seguiram com as suas vidas", explicou uma fonte próxima da nortenha à ‘Vidas’, sublinhando que esta mantém uma boa relação com os ‘ex’. "A Maria manteve-se sempre próxima do Gonçalo. As coisas entre eles não funcionaram, mas gostam muito um do outro e têm uma relação unida até por causa da Kika. A Maria está sempre a elogiar a Mariana [Pinto de Sousa, mulher de Gonçalo]". O casal, recorde-se, está prestes a receber o primeiro filho em comum.