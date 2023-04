Maria Cerqueira Gomes confessa viver momento “muito feliz”

Maria Cerqueira Gomes falou esta sexta-feira, pela primeira vez, sobre a relação com o toureiro espanhol Cayetano Rivera.No programa ‘Dois às 10’, da TVI, no qual marcou presença para falar sobre o seu novo projeto para o canal, ‘Casamento Marcado’ (ver caixa), a apresentadora de 39 anos não fugiu ao tema do novo amor. "Tu gostavas de casar?", perguntou Cláudio Ramos. Maria respondeu afirmativamente. Mas o apresentador foi mais longe: "E noivo? Já escolheste?".Entre risos, a comunicadora do Porto não respondeu diretamente à pergunta do colega. Ainda assim, Maria Botelho Moniz questionou Cerqueira Gomes sobre a sua felicidade."Estou muito feliz", respondeu Maria.Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes esteve em destaque esta semana na imprensa espanhola, que apanhou a apresentadora e Cayetano Rivera em clima de romance durante um passeio em Veneza, Itália.Maria Cerqueira Gomes vai apresentar o novo reality show da TVI, ‘Casamento Marcado’."Pessoas que estão em casa, com aquelas vidas enfadadas, sem emoção há já muito tempo, que já desistiram do amor mas com aquela esperança nem que seja de ter um ou dois meses animados? Este é o programa certo", disse a apresentadora.Nesta nova aposta dos fins de semana, que também terá um formato diário, os concorrentes terão de organizar o próprio casamento, mas com um detalhe: não têm noivo(a).Durante o programa, terão encontros para descobrir a alma gémea.