Maria Cerqueira Gomes derrotada em noite de estreia

Maria Cerqueira Gomes estreou-se no domingo, a solo, no programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, na TVI, mas não conseguiu liderar.O formato foi visto por 995 mil espectadores enquanto o concorrente ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ foi acompanhado por mais de 1,2 milhões de pessoas.