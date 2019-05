Maria Cerqueira Gomes espera mensagem especial de Cristina Ferreira

A poucos dias de se estrear a solo no horário nobre da TVI - A Tua Cara Não Me é Estanha - Maria Cerqueira Gomes revelou esta quinta-feira, 16, no 'Você na TV' que está à espera de uma mensagem da rival Cristina Ferreira.A estrela natural do Norte do País vai conduzir a nova edição de 'A Tua Cara não me é Estranha' e está a tentar reunir o maior número de apoiantes possível. Goucha já garantiu o seu apoio: "Vou ver. Tenho a certeza que a Cristina também estará a ver".