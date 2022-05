Separada de António Miguel Cardoso desde 2019, depois de ter trocado o Porto por Lisboa para abraçar a condução do ‘Você na TV’ (TVI) - que entretanto terminou -, ao lado de Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes admite que o seu amor se mantém.



"Estes anos em que me separei e não tive ninguém publicamente, a verdade é que não me apaixonei", começou por referir a apresentadora no podcast de Rita Ferro Alvim 'A Caravana'.









