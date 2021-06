Maria Cerqueira Gomes irritada com críticas: "Chega de insultos e ignorância"

A apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes recorreu esta sexta-feira ao Instagram para reagir à polémica e aos comentários feitos sobre a polémica vacinação [ilegal] da filha, Kika, contra a Covid-19.No Instagram, Maria Cerqueira Gomes diz: "Eu só tive conhecimento disto e levei a minha filha. Chega de insultos e ignorância".

Depois das repercussões que o caso teve, Maria Cerqueira Gomes viu-se obrigada a esclarecer em que contexto a filha, Kika, de 18 anos, recebeu a vacina.



A apresentadora explicou que teve conhecimento, através de uma amiga, que tinham aberto vagas para a faixa etária em que a filha se encontrava e decidiu tentar a sua sorte.

"Recebi uma mensagem de uma amiga que estava a ser vacinada no Cerco e que tinha acabado de receber informações no local de que iria ocorrer, durante as seguintes duas horas, a chamada vacinação aberta a partir dos 18 anos", começa por explicar, acrescentando: "Ela [a enfermeira] disse-me que estavam a considerar uma quarta vaga em que muito provavelmente o público mais atingido seria o público mais novo, e que tinham vacinas em excesso, e que por isso decidiram abrir nesse dia e no dia seguinte."

Maria Cerqueira Gomes acabou por partilhar que a filha já estava vacinada contra a Covid-19, o que gerou uma onda de indignação entre os fãs.



Após a polémica, Kika acabou por ser insultada nas redes sociais, o que levou a apresentadora a sair em sua defesa, elogiando a resiliência da jovem, que já esteve debaixo de fogo devido à forma como conseguiu o papel para entrar na novela ‘Festa é Festa’, na TVI.

O caso levou ainda à demissão da