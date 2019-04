Apresentadora iniciou as funções nas manhãs da TVI há cerca de quatro meses e irá desfrutar de alguns dias de descanso.

15:16

Maria Cerqueira Gomes inicou as funções como apresentadora do 'Você na TV' no inicio do ano de 2019. A apresentadora juntou-se a Manuel Luís Goucha há cerca de 4 meses e parece que já tem férias marcadas.Durante o programa das manhãs, a dupla falou de forma divertida dos dias de descanso que se avizinham. Segundo Goucha, a colega Maria Cerqueira Gomes irá primeiro e só depois este terá direito às suas férias.