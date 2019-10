Maria Cerqueira Gomes prepara despedida e lança 'farpas' a Cristina Ferreira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde janeiro à frente do ‘Você na TV’, da TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes admite que tem um perfil diferente dos principais rostos do entretenimento, como Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha."É curioso que as pessoas veem esse glamour na televisão, mas quem trabalha a sério na televisão, consegue perceber que é uma empresa como outra qualquer de qualquer outro setor. E eu não ... < br />