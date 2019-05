Maria Cerqueira Gomes fala de dia em "cheio" apesar da derrota nas audiências

A estreia de Maria Cerqueira Gomes no horário nobre da TVI continua a dar que falar. A apresentadora assumiu os comandos a solo da nova edição de 'A Tua Cara Não me é Estranha', mas não convenceu os espectadores.Nas audiências, o formato acabou no segundo lugar e nas redes sociais multiplicaram-se os comentários de críticas ao guarda-roupa da nortenha.