Cayetano Rivera, namorado de Maria Cerqueira Gomes, está envolvido em mais uma polémica. Em causa estão as declarações de Karelys Rodriguez, com quem o toureiro terá tido uma relação extraconjugal durante o casamento com Eva Gonzalez.



Questionada se está contente com a relação de Cayetano com a apresentadora da TVI, a advogada deixou um recado: “As relações só serão duradouras quando são regidas por valores como a lealdade e por princípios”.









