Maria Cerqueira Gomes e a filha, Francisca Cerqueira Gomes, têm dado muito que falar no campo sentimental. A apresentadora do ‘Em Família’ (TVI) vive há cerca de um ano um romance com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, enquanto a modelo assumiu o namoro com Pierre Gasly, piloto francês de Fórmula 1, em novembro de 2022.









Ver comentários