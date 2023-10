No domingo, um dia depois de subirem ao altar, a infanta Maria Francisca e Duarte Martins fizeram um almoço para 300 convidados nos restaurantes Toca dos Trovadores e Sabores de Sintra, dois espaços situados lado a lado em São Pedro de Sintra, e propriedade do empresário e músico Fernando Pereira.



A ementa foi variada, com muitas entradas tradicionais, e que teve como pratos principais o porco no espeto e o bacalhau com espinafres e broa, apurou o CM.









