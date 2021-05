Os últimos dias têm sido de muita emoção para a família e amigos de Maria João Abreu, que estão muito sensibilizados com o carinho do público e as homenagens que continuam a somar-se.



A mais recente deu-se, esta quinta-feira, com a SIC Mulher a emitir o programa ‘Mesaluisa’, que contou com a participação da atriz, do ex-marido José Raposo e do amigo João Baião. Foi gravado dois dias ...