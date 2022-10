A atriz, de 47 anos, viveu um momento inesquecível: jantou com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. O Presidente da República ofereceu um jantar aos laureados dos Prémios Sophia 2022, da Academia Portuguesa de Cinema, e acabou por se sentar na mesa de Maria João Bastos.



O cozido à portuguesa foi o prato escolhido para o repasto, que teve delícia de castanha com gelado como sobremesa.









