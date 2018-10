Artista nega acusação e responde "se tivesse esse dinheiro todo de certeza que não precisaria de trabalhar".

Maria Leal está envolvida em mais uma polémica, com o ex-companheiro, Francisco D’Eça Leal, a acusá-la de o ter roubado em mais de um milhão de euros. De acordo com o músico, a cantora popular esbanjou a herança que este recebeu do pai, Paulo D’Eça Leal, entre apartamentos e dinheiro.