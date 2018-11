Maria Leal indiferente às notícias da morte do ex-namorado

"Já o viram a andar por aí", diz a artista.

Por Marta Ferreira | 20:17

Maria Leal desvaloriza as notícias da morte de Sérgio Hash, ex-namorado de Maria Leal e antigo concorrente do programa The Voice, avançadas esta segunda-feira pelo atual companheiro do artista. Em declarações exclusivas ao, a cantora diz acreditar que tudo não passa de uma mentira."Deram-me informações de que era tudo mentira", diz a cantora quando questionada sobre a notícia da morte do ex-namorado.Maria Leal refere ainda aoque já não está com Sérgio "há dois anos", mas diz que "já o viram a andar por aí".