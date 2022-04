Comer bolo de aniversário a dois sempre foi minha especialidade", escreveu a

Maria Sharapova está numa relação com Alexander Gilkes, um empresário britânico, desde dezembro de 2018.





Maria Sharapova anunciou esta terça-feira, no dia do seu 35.º aniversário, que está grávida pela primeira vez."Começos preciosos.ex-tenista, vencedora do Grand Slam por cinco vezes, numa publicação feita nas redes sociais.A atleta retirou-se do ténis em fevereiro de 2020.