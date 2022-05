A jornalista e pivô daMariana Águas está à espera do primeiro filho, um menino. O anúncio foi feito após receber o Prémio ‘Alves dos Santos’, atribuído pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID)."É curioso e bonito receber o prémio numa altura em que estou prestes a entrar na maior aventura e vou estar a braços com o grande desafio que é conciliar a profissão com a maternidade", disse ao. Mariana está grávida de 12 semanas. O bebé é fruto da relação com André Ferreira, com quem casou em setembro do ano passado.