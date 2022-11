Mariana Águas foi mãe pela primeira vez

Mariana Águas, de 35 anos, jornalista e pivô da CMTV, foi mãe pela primeira vez. O bebé, fruto da relação com André Ferreira (que também foi jornalista da CMTV) nasceu esta segunda-feira, às 13h36 com 3,100 kg, no Hospital Lusíadas, em Lisboa.

A jornalista, recorde-se, tinha revelado pela primeira vez a gravidez no inicio de junho na altura em que recebeu um prémio CNID (Clube Nacional da Imprensa Desportiva), nomeadamente o galardão Alves dos Santos, na categoria Televisão. "Um dia, vou contar ao puto sobre o momento em que, com ele na barriga, recebi um prémio CNID. Para já, fica o registo para, mais tarde, recordar", escreveu.

Mariana Águas, filha de Rui Águas e neta de José Águas, dois antigos futebolistas, tinha casado com André Ferreira em Setembro do ano passado.