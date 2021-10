Cerca de dois anos após a separação, Mariana Monteiro e João Mota dão sinais de reconciliação.O antigo casal de atores foi visto em clima de cumplicidade num evento público: a gala dos Globos de Ouro, da SIC, no domingo.Os dois artistas estiveram integrados no mesmo grupo de amigos, a conversar, e, no final do evento, de acordo com a ‘TV Mais’, saíram juntos do Coliseu dos Recreios e caminharam pela Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa.