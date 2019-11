Mariana Monteiro e João Mota sofrem em silêncio após separação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em junho, tudo era bonito na relação de João Mota e Mariana Monteiro. Mas mal a atriz começou a gravar a novela ‘Terra Brava’ tudo mudou... subitamente.Ela apagou as fotografias do algarvio das suas redes sociais e ele começou a deixar estranhos recados sobre amor nas suas publicações no Instagram, dando a entender que nem tudo estava pacífico naquela relação. Estava dado o mote para a separaçã... < br />