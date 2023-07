Mariana Mortágua foi este sábado a estrela da Marcha do Orgulho LGBTI+, o maior evento LGBTI+ no Norte do País, que juntou cerca de 20 mil pessoas. A líder do Bloco de Esquerda, que assumiu publicamente a homossexualidade, não poupou críticas a Rui Moreira, presidente da câmara da Invicta, acusando-o de querer esconder esta manifestação.









