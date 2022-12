O Alentejo, nomeadamente o distrito de Portalegre, foi uma das regiões mais afetadas pelas chuvas fortes que caíram estar terça-feira no País. E um dos afetados acabou por ser Rui Oliveira, marido do apresentador da TVI, Manuel Luís Goucha, pois o monte em Monforte acabou por ser afetado.



Rui Oliveira conta ao CM que vai ter "alguns prejuízos com as sementeiras que foram danificadas, mas ainda não é possível avaliar".









