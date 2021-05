Marido de Maria João Abreu pede "roupa branca" no funeral da mulher

Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa e Cemitério do Alto de São João. "Não pude deixar de reparar que estes dois locais, por onde ela irá passar, têm um João... tal como ela. Tal como eu. Tal como nós. Os Joões", escreve.

João Soares, marido de Maria João Abreu, escreveu esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais com um apelo a quem for ao último adeus da sua "João".O músico faz referência aos locais por onde o corpo da atriz vai passar:"Família e Amigos,O corpo da minha João irá estar na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, a partir das 11:00 horas de dia 15 de Maio, Sábado.A cerimónia religiosa será às 17h00, e depois seguirá para o Cemitério do Alto de São João.Ao escrever este texto, não pude deixar de reparar que estes dois locais, por onde ela irá passar, têm um João... tal como ela. Tal como eu. Tal como nós. Os Joões.Sendo a minha João a personificação da leveza e alegria, sugiro usar uma peça de roupa branca (ou clara), se tiverem e vos apetecer.A mim, apetece-me."