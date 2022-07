Marido de Sónia Jesus já foi transferido de prisão e "está de rastos"

Marido de Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, foi transferido de prisão. De acordo com o advogado, que falava à revista TV 7 Dias, Vítor Soares "está de rastos".O marido da feirante teve de cumprir isolamento devido à Covid-19, o que o obrigou a ficar 23 horas por dia fechado numa cela, sem contacto com ninguém.Foi detido há um mês por pertencer a uma rede de tráfico de droga.Está, agora, numa prisão em Bragança e vai permanecer lá enquanto aguarda julgamento.O casal tinha já casamento marcado e espera o terceiro filho.